"بانتسير-إس1أم" و"سوسنا-إر"... نظاما دفاع جوي جديدان في روسيا

أعلن رئيس شركة "روستيخ"، سيرغي تشيمزوف، أنه من المفترض أن تتسلح روسيا بأحدث نظام دفاع جوي "بانتسير-إس1أم" الذي أنشئ من خلال تحسين منظومات الدفاع الجوي السابقة، في عام 2020.

وسيتم تزويد النظام الجديد بصاروخ جديد ذي خصائص تكتيكية وتقنية عالية، سرية في الوقت الراهن. ومن المخطط أن تنتهي اختبارات السلاح الجديد في عام 2019، وفقا لـwarfiles.

وستناقش المنظومة الجديدة من قبل المسؤولين في معرض "آرميا-2018". وسيعرض لأول مرة في المنتدى نظام الدفاع الجوي "سوسنا-إر"، وهو مسلح بـ12 صاروخ موجه "سوسنا-إر" وهي قادرة على تغطية مسافة 10 كيلومترات والارتفاع إلى 5 كيلومترات في أي وقت من اليوم. وتم زيادة الوزن للوحدة القتالية لتحسين كفاءة إطلاق النار. وهي تثبت على المركبة المدرعة "أم تي-إل بي".