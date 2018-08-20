تسجيل
15:11 20 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الكرملين

    الكرملين يوضح حقيقة طلب تركيا مساعدة مالية من روسيا

    © Sputnik . Tabyldy Kadyrbekov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10

    أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه ليس لديه علم بأي طلبات محتملة من تركيا للمساعدة بسبب تدهور الوضع المالي في البلاد".

    موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة التركية تقدمت بطلب للحصول علي مساعدات مالية لروسيا: "لا، ليس لدي علم بهذه الطلبات".

    الليرة التركية
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    انخفاض الليرة التركية متأثرة بتهديد واشنطن بفرض المزيد من العقوبات

    وتجدر الإشارة إلى أن بيسكوف، قال الأسبوع الماضي ردا على سؤال ما إذا كانت لدى روسيا موارد كافية لمساعدة تركيا إذا تقدمت بطلب ذي صلة إن "هذا ليس موقفا يمكن أن يكون فيه أي تفكير افتراضي كهذا. وأضاف بيسكوف، أن رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في اجتماعهما الأخير، لم يناقشا مسألة تقديم مساعدة لتركيا بسبب تدهور الوضع الاقتصادي".

    وفي ذات السياق أوضح بيسكوف الأسبوع الماضي انه لم تصل أي طلبات من الجانب التركي حول مساعدات مالية مشيرا إلى وجود نقاشات دائمة حول مشاريع كبيرة محددة مدرجة في جدول الأعمال، موضحاً في هذا الصدد أن روسيا تسعى لاستخدام العملات الوطنية في تسوية الحسابات التجارية مع تركيا، إلا أن الأمر يحتاج لدراسة دقيقة.

    وجدير بالذكر أن سعر صرف الليرة التركية انخفض إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الليرة التركي أمام الدولار إلى 6.88 وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأمريكية التركية. واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة الأمريكية بشن حرب اقتصادية ضد بلاده.

    انظر أيضا:

    الكرملين يؤكد استقرار النظام المالي الروسي رغم تقلبات سعر الروبل
    الكرملين: بوتين وباشنيان يبحثان التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي
    الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس التركماني في سوتشي غدا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, الكرملين, دميتري بيسكوف, تركيا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الفائزة باللقب آنا تيليغينا
    تتويج ملكة جمال روسيا للسيدات لعام 2018
    الشرطة الإسرائيلية ستحقق الجمعة مع نتنياهو
    سيد القضايا... نتنياهو والقضية رقم 4000
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك