الكرملين يوضح حقيقة طلب تركيا مساعدة مالية من روسيا

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه ليس لديه علم بأي طلبات محتملة من تركيا للمساعدة بسبب تدهور الوضع المالي في البلاد".

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة التركية تقدمت بطلب للحصول علي مساعدات مالية لروسيا: "لا، ليس لدي علم بهذه الطلبات".

© AFP 2018 / OZAN KOSE انخفاض الليرة التركية متأثرة بتهديد واشنطن بفرض المزيد من العقوبات

وتجدر الإشارة إلى أن بيسكوف، قال الأسبوع الماضي ردا على سؤال ما إذا كانت لدى روسيا موارد كافية لمساعدة تركيا إذا تقدمت بطلب ذي صلة إن "هذا ليس موقفا يمكن أن يكون فيه أي تفكير افتراضي كهذا. وأضاف بيسكوف، أن رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في اجتماعهما الأخير، لم يناقشا مسألة تقديم مساعدة لتركيا بسبب تدهور الوضع الاقتصادي".

وفي ذات السياق أوضح بيسكوف الأسبوع الماضي انه لم تصل أي طلبات من الجانب التركي حول مساعدات مالية مشيرا إلى وجود نقاشات دائمة حول مشاريع كبيرة محددة مدرجة في جدول الأعمال، موضحاً في هذا الصدد أن روسيا تسعى لاستخدام العملات الوطنية في تسوية الحسابات التجارية مع تركيا، إلا أن الأمر يحتاج لدراسة دقيقة.

وجدير بالذكر أن سعر صرف الليرة التركية انخفض إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الليرة التركي أمام الدولار إلى 6.88 وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأمريكية التركية. واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة الأمريكية بشن حرب اقتصادية ضد بلاده.