شقيقة "الدب" الروسي الجديدة قادرة على تدمير حاملات الطائرات الأمريكية

وقال موقع "ناشيونال إنترست" إن قاذفة الصواريخ "تو-22إم3" تملك قدرة تدمير حاملات الطائرات.

© Sputnik . Maxim Bogodvid روسيا تنتج قاذفة صواريخ تعجز الأنظمة الدفاعية عن اعتراضها

وتم تسليح طائرة "تو-22إم3" بصواريخ متطورة منها صاروخ "إكس-32" من فئة صواريخ جو- سطح الذي يصل مداه إلى 1000 كيلومتر، وصاروخ "إكس-15" وهو صاروخ بالستي يقدر على حمل رؤوس نووية.

كما تتسلح قاذفة الصواريخ الروسية الجديدة التي تستطيع التحليق إلى مسافة 3000 ميل على ارتفاع يزيد على 45000 قدم بسرعة 1.4 ماخ، بصواريخ فرط صوتية بحسب الموقع الأمريكي.

وتعتبر طائرة "تو-22إم3" التي خرجت إلى حيز الوجود مؤخرا أحدث نسخة متطورة لطائرة "تو-22" وهي إحدى طائرات الحرب الباردة إلى جانب طائرة "تو-95" التي أطلق حلف شمال الأطلسي عليها اسم "الدب".

وفي الحقيقة فإن طائرة "تو-22إم3" طائرة جديدة مزودة بالمعدات والأسلحة الجديدة.

