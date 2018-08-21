روسيا تطمح لإزاحة الولايات المتحدة عن المركز الأول في تصدير الأسلحة

أعلن المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تطمح لشغل المركز الأول في تصدير الأسلحة دوليا.

موسكو — سبوتنيك. وقال ميخييف للصحفيين: "بالطبع، لدينا طموح بشكل أكيد، لأن صناعاتنا توفر لنا هذه الإمكانية… لدينا مصلحة بإزاحة جهة ما، والوصول بعدها إلى الدور الريادي".

يذكر أن الولايات المتحدة تشغل حاليا المركز الأول في مجال تصدير الأسلحة في السوق الدولية.

وأكد ميخييف، أنه سيتم طرح منتجات جديده في الأسواق: كسفن الصواريخ الصغيرة "كاراكورت"، ودبابات عائمة خفيفه "سبروت"، ونظام دفاع جوي جديد "فايكنغ"، ونسخة جديدة من نظام إطلاق الصواريخ "تور"، ومن ثم تصدير "أرماتا".

كما أكد مدير الشركة الروسية أن روسيا تعتزم الانتقال إلى الحسابات بالعملات الوطنية مع شركائها في التعاون العسكري التقني.

وقال ميخييف بهذا الصدد: "لقد بحثنا مخططات عمل مختلفة في ظروف العقوبات وانعدام إمكانية المحاسبة بالدولار الأمريكي… ننظر في إمكانية معاملات المقايضة، الحسابات بالعملات الوطنية مع الشركاء: الروبية الهندية، اليوان، الدرهم، وكذلك الروبل".

وفي سياق آخر أعلن ميخييف، أن تنفيذ عقد توريد منظومات الدفاع الصاروخية "إس-400" إلى تركيا، سيبدأ العام المقبل 2019.

قائلاً بهذا الصدد: "إس-400" إلى تركيا، العقد ينفذ في المواعيد المتفق عليها. في 2019 سنبدأ بتنفيذ العقد".

وأضاف مدير الشركة، بأن الحكومة الروسية ستعلن عن بدء العمل في مصنع إنتاج الأسلحة الخفيفة في فنزويلا عام 2019 ، علاوة على مركز خدمة صيانة وإصلاح المروحيات في هذا العام.

وتابع مدير الشركة: "سيبدأ مصنع إنتاج الأسلحة الخفيفة (في فنزويلا) بالعمل عام 2019، ونحن نعمل على تسريع البدء في هذا المشروع. وعلاوة على ذلك، يتعين علينا في هذا العام تسليم مركز صيانة وإصلاح المروحيات".

وفيما يتعلق بالتعاون العسكري مع مصر، أشار ميخييف، إلى أن المباحثات حول "كا —52 ك" مع مصر ستبدأ بعد المشاورات حول ميسترال.

© Sputnik . Evgeny Biyatov توقعات بإبرام عقود بقيمة أكثر من 597 مليون دولار خلال منتدى "آرميا-2018"

وأردف قائلاً بأن: " هذه المناقصة أيضًا مرتبطة بالمعدات الإضافية لسفينة (حاملة الطائرات) ميسترال. كما تم تفويض "روس أوبورون إكسبورت" بتنفيذ هذا العمل، مع قطاع الصناعة. بمجرد الانتهاء من المشاورات الفنية بشأن المعدات الإضافية للسفينة، سنبدأ بمفاوضات العقد بشأن مروحيات من طراز "كا-52 ك"".

يذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تعد الشركة الحكومية الوحيدة في روسيا المسؤولة عن تصدير كافة المنتجات والخدمات والتكنولوجيا العسكرية وذات الاستخدام المزدوج.

هذا وكانت روسيا قد فازت في مناقصة لتوريد الطائرات العمودية "كا —52 ك " إلى مصر، كما أصبح معروفا في حزيران/ يونيو 2017 والتي تخطط لشراءاها لوضعها علي حاملة المروحيات من نوع "ميسترال". وقد بنيت هذه السفينة التي اشترتها مصر من فرنسا وفقا للحجز الروسي، ولكنها لم تسلم إلى روسيا بسبب تفاقم الوضع في أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وتركيا وقعتا في كانون الأول/ ديسمبر عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" ،ووفقاً لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيخدمهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.

هذا، ويُنظم منتدى "آرميا-2018" (الجيش-2018) في الفترة من 21 حتى 26 آب/ أغسطس، في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، والذي أصبح في الآونة الأخيرة أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.