روسيا تخطط لبناء سلاح بحري جديد

أعلن رئيس الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، أليكسي رحمانوف، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستبني لصالح الأسطول الروسي، سفينة تجمع بين وظائف سفينة إنزال وحاملة مروحيات.

وقال رحمانوف لوكالة "سبوتنيك" خلال منتدى "آرميا-2018": "سنقوم في إطار برنامج الدولة القائم للتسليح ببناء سفينة مهمات خاصة ستجمع بين وظائف حاملة مروحيات وسفينة إنزال برمائية ـ بالإضافة إلى إمكانية نشر مستشفى متنقل على متنها، وستكون سفينة متعددة الأغراض."

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يذكر أن الصفقة الخاصة بتوريد حاملتي حوامات فرنسيتين من طراز "ميسترال " قيمتها 1.2 مليار يورو، عقدت بين شركة "دي.سي.أن. أس" الفرنسية وشركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية في عام 2011.

وبموجب هذه الصفقة كان ينبغي على الجانب الفرنسي أن يسلم أولى السفينتين "فلاديفوستوك" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014 والثانية — "سيفاستوبول" — في عام 2015، ولكن لم يحدث ذلك بسبب الأحداث في أوكرانيا.

هذا، وينظم منتدى "آرميا-2018" (الجيش-2018) في الفترة من 21 حتى 26 آب/ أغسطس، في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، والذي أصبح في الآونة الأخيرة أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.