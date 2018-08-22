صواريخ جديدة تفتح آفاقا جديدة لتصدير "الصياد الليلي"

تعرض روسيا مروحية قتالية مطورة من نوع "مي-28" في معرض الأسلحة المقام في بلدة كوبينكا بريف موسكو في إطار فعاليات مؤتمر "الجيش 2018".

وتضمنت العملية التطويرية التحديثية التي خضعت لها مروحية "مي-28إن أ" المسماة بـ"الصياد الليلي" في ضوء تجربة استخدامها القتالي في سوريا، تزويدها بصواريخ جديدة.

© Sputnik . Aleksandr Vilf تجربة القتال في سوريا تحسن سلاح "لفحة الشمس"

وأوضحت شركة "مروحيات روسيا" التي تدير صناعة المروحيات في روسيا أن مروحية "الصياد الليلي" المطورة حصلت على صواريخ "خريزانتيما إم"، مشيرة إلى أن استخدام صاروخ "خريزانتيما إم"، وهو صاروخ موجه مضاد للمدرعات، سيتيح تدمير أهداف مدرعة على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.

كما حصلت مروحية "مي-28إن أ" المطورة على صواريخ "أتاكا" الموجهة ليزرياً وإمكانية استخدام قنابل جوية يبلغ وزنها 500 كيلوغرام، وإمكانية التعامل مع الطائرات المسيّرة بدون طيار والتحكم فيها عن بعد.

وتضمنت العملية التطويرية التحديثية مستجدات أخرى منها زيادة قدرة المحرك وزيادة سرعة المروحية.

وقال أندريه بوغينسكي، المدير العام لشركة "مروحيات روسيا"، إن العملية التطويرية التحديثية عززت إمكانيات وقدرات مروحية "مي-28إن أ"، وفتحت آفاقاً جديدة لتصديرها إلى بلدان العالم.