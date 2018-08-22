أسلحة جديدة على طاولة البحث بين روسيا والولايات المتحدة

أكد رئيس قسم التسليح في مجموعة شركات "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي أبراموف، أن روسيا والولايات المتحدة تبحثان إمكانية توريدات جديدة من مسدسات "أوسا" الروسية (تعتبر أسلحة غير مميتة) إلى الولايات المتحدة الأميركية.

© Sputnik . Sergey Pivovarov روسيا تطمح لإزاحة الولايات المتحدة عن المركز الأول في تصدير الأسلحة

كوبينكا- سبوتنيك . وقال أبراموف لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، قد تم تنفيذ كافة التوريدات المنصوص عليها في العقود المبرمة سابقا. إلا أنه لم يتم عقد أي صفقات جديدة، وما زالت مسألة مواصلة التعاون قيد الدراسة ".

إلى ذلك، أوضح مسؤول في الشرطة الأميركية، بول بابيو، في حديث لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن هذا الاختيار ليس من قبيل الصدفة قائلا: "هذا النوع من الأسلحة الروسية سيعطي الفرصة لحفض عدد القتلى وزيادة عدد الأشخاص المقبوض عليهم.

يذكر أنه في نهاية عام 2016 تم تسليح عناصر الشرطة الأميركية في ولاية أريزونا بمسدسات "أوسا" من إنتاج أحد المصانع التابعة لكونسرن "تيخماش" (ضمن تشكيل مؤسسة "روستيخ"). وأوضحت "تيخماش" حينها أن هذا يعتبر المرة الأولى عندما تقوم الهيئات الأمنية الأميركية بشراء أسلحة روسية غير مميتة بطريقة رسمية.