روسيا تستغني عن الإلكترونيات الأمريكية والبديل موجود

أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي اليكسي كوندراتييف، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، أن روسيا ستتخلى في أي حال، عن شراء جميع الأجهزة الإلكترونية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج من الولايات المتحدة، وسوف تشتري الإلكترونيات من بلدان ثالثة، وعلى وجه الخصوص، من الصين.

© Sputnik . Sergey Pivovarov روسيا تطمح لإزاحة الولايات المتحدة عن المركز الأول في تصدير الأسلحة

موسكو- سبوتنيك . وقال كوندراتييف لوكالة "سبوتنيك": "على أي حال، سنمتنع عن شراء جميع المكونات الأمريكية، بما أن الوضع أصبح على هذه الصورة".

وأشار كوندراتييف إلى أن روسيا تخطط لشراء الإلكترونيات ذات الاستخدام المزدوج، وعلى وجه الخصوص، من الصين.

وأضاف عضو مجلس الاتحاد الروسي أن "هناك نماذج مماثلة لما نقوم بشرائه من الولايات المتحدة ومن بلدان ثالثة، بما في ذلك الصين،… يمكننا العثور على مخرج في أي حال من الأحوال".

وأعلنت الإدارة الأمريكية، يوم 8 آب/أغسطس الجاري، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الاستخدام المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري. وفي 22 من الشهر ذاته، دخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، التي تفترض فرض قيود على توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، وتتضمن الحزمة الثانية، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية، التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن روسيا تستطيع تجنب الموجة الثانية من العقوبات في حال ضمانها عدم استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل.