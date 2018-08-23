روسيا: على واشنطن البدء من نفسها في الخروج من سوريا وتواجدها غير شرعي

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بشأن تصريحات بولتون الذي ربط التعاون مع روسيا في سوريا بإخراج القوات الإيرانية، أنه على واشنطن البدء من نفسها وتواجدها غير الشرعي.