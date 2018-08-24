أعلن مصدر في صناعة الطيران، أن الطائرة المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57"، ستعمل بالذكاء الاصطناعي، الذي من شأنه أن يقربها من الطائرات المسيرة الواعدة من الجيل السادس.

كوبينكا — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة " سبوتنيك": "يخطط في إنتاج الطائرة "سو- 57 " للعمل على نظام الذكاء الاصطناعي، الذي يقرب هذه المركبة بشكل وثيق من طائرات الجيل السادس المسيرة".

© Sputnik . Kirill Kallinikov "سو-57" أقل تكلفة من "إف-35"

وأضاف: "وبشكل منفصل، نشير إلى نظام الإدارة المتكامل ومعدات الاستهداف والمراقبة، والتي سيتم تجهيزها بالكامل في هذه الطائرة بالذات بالوضع التلقائي لنظام الاستخدام القتالي".

وتابع المتحدث، ويجري أيضا العمل على إنشاء مجمع دفاعي واعد على متن الطائرة "سو-57"، والذي يتضمن ترددات وأنظمة تشغيل جديدة.

جدير بالذكر أنه سيجري التوقيع على العقد لتوريد مقاتلات "سو-57" مع وزارة الدفاع الروسية في نهاية الصيف، وفي العام المقبل سيبدأ تسليم الطائرات جزئيا.

وقال الطيار رومان كوندراتييف إنه يمكن استخدام طائرة "سو-57" من أجل اختراق نظام الدفاع الجوي للعدو وكطائرة هجومية.