الطائرة المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57" ستعمل بالذكاء الاصطناعي

كوبينكا — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة " سبوتنيك": "يخطط في إنتاج الطائرة "سو- 57 " للعمل على نظام الذكاء الاصطناعي، الذي يقرب هذه المركبة بشكل وثيق من طائرات الجيل السادس المسيرة".
وتابع المتحدث، ويجري أيضا العمل على إنشاء مجمع دفاعي واعد على متن الطائرة "سو-57"، والذي يتضمن ترددات وأنظمة تشغيل جديدة.
جدير بالذكر أنه سيجري التوقيع على العقد لتوريد مقاتلات "سو-57" مع وزارة الدفاع الروسية في نهاية الصيف، وفي العام المقبل سيبدأ تسليم الطائرات جزئيا.
وقال الطيار رومان كوندراتييف إنه يمكن استخدام طائرة "سو-57" من أجل اختراق نظام الدفاع الجوي للعدو وكطائرة هجومية.
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