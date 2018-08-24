استطلاع رأي: غالبية الروس يعتبرون اعتراف روسيا باستقلال أوسيتيا الجنوبية قرارا صائبا

أوضح استطلاع أعده "مركز أبحاث الرأي العام الروسي"، أن ثلثي الروس تقريبا يعتقدون أن القرار الذي اتخذته موسكو قبل عشر سنوات، الاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية كان قرارا صائبا.

© Sputnik . Valery Melnikov دعوة من أوسيتيا الجنوبية لبوتين ولافروف بمناسبة عيد الاستقلال

موسكو — سبوتنيك . أوضح استطلاع أعده "مركز أبحاث الرأي العام الروسي"، أن ثلثي الروس تقريبا يعتقدون أن القرار الذي اتخذته موسكو قبل عشر سنوات بالاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية كان قراراً صائباً.

وأوضح الاستطلاع أن نسبة 60 في المائة من المواطنين الروس المستطلعة آرائهم قد أبدو رأيهم أن روسيا اتخذت القرار الصحيح باعترافها باستقلال أوسيتيا الجنوبية في عام 2008.

ويتضمن الاستطلاع، الإجابة عن سؤال "كيف تعتقد، هل كان ينبغي على السلطات الروسية أن تعترف باستقلال أوسيتيا الجنوبية، أم لا؟".

أما ما نسبته 12 في المائة فقط من المشاركين في المسح، فقد أبدوا رأيا معاكسا، بينما لم يتمكن 28 في المائة من الإجابة عن هذا السؤال.

هذا وقد أجري هذا الاستطلاع يومي 18- 19 آب/ أغسطس في 53 مقاطعة روسية وكان عدد المستطلعين 1500 شخص.

واعترفت موسكو في 26 آب/ أغسطس 2008 بسيادة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وقد صرح القادة الروس مراراً وتكراراً بأن الاعتراف باستقلال منطقتين عن حكم جورجيا، هو يعكس الحقائق القائمة ولا يخضعان للمراجعة.

يذكر أن القوات الجورجية هاجمت في آب / أغسطس عام 2008 ، إبان فترة رئاسة ميخائيل ساكاشفيلي، أوسيتيا الجنوبية، ودمرت جزءاً من عاصمتها تسخينفال، وتدخلت روسيا في هذه الحرب دفاعا عن سكان جمهورية أوسيتيا الجنوبية، الذين يحمل الكثير منهم الجنسية الروسية، حيث قامت بإدخال قوات إلى الجمهورية وبعد خمسة أيام من القتال أُجبر الجنود الجورجيين على الخروج من المنطقة.