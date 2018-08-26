بالتعاون مع الإمارات... روسيا تشهد حدثا للمرة الأولى في تاريخها

واعتبر رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، المشرف العام على سباقات كأس رئيس الإمارات للخيول العربية فيصل الرحماني، اليوم الأحد، أن العلاقات القوية بين الإمارات وروسيا تتطور بطريقة سريعة وما سباقات الخيل هذه إلا دليل على ذاك.
وأوضح رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية "بالتأكيد نحن نطمح لأكثر من ذلك، ونحاول تطوير العمل، وتاريخ هذا المضمار يؤهله أن يصل للعالمية، والملاك يزيدون والمربين أنظارهم كلها على مضمار سنترال هيبودروم بالعاصمة موسكو".
وأعرب رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية عن رغبتهم بالمشاركة في السباق الأكبر وهو كأس فخامة الرئيس بوتين، مضيفا "سيكون كأس رئيس دولة الإمارات وكأس فخامة الرئيس تواصل قوي يطرح وينعكس على الأسواق الكبيرة الموجودة".
وأتم الرحماني "قبل أن يبدأ هذا السباق كان لدينا اجتماع إيجابي جدا مع الجانب الروسي ونحن مع أن يتم رفع مستوى التعاون والتنسيق في مواضيع نقل الخيول وتنظيم السباقات".
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