وزارة الدفاع الروسية تعرض تسجيلا مصورا لإطلاق صواريخ "أونيكس" في الشرق الأقصى

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا يظهر إطلاق الصواريخ المجنحة من طراز "أونيكس" من منظومة الدفاع الساحلي "باستيون" نحو أهداف على سطح المياه فوق بحر أوخوتسك.

موسكو — سبوتنيك. وأظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أجزاء من تمارين أسطول المحيط الهادئ وإطلاق صواريخ "أونيكس" من منظومة "باستيون" الساحلية وعدد من الصواريخ المجنحة، مثل "ب-1000" "فولكان" من السفن الحربية.

يذكر أن منظومة الدفاع الساحلية "باستيون"، المزودة بـ 36 صاروخ كروز "أوكنيس"، قادرة على حماية السواحل الممتدة على مسافة أكثر من 600 كيلومتر، من أية عمليات إنزال هجومية للعدو، وهي قادرة على تدمير مختلف أنواع سفن السطح الحربية في ظروف تشويش وإعاقة إلكترونية مكثفة.