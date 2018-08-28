شويغو: الجيش الروسي يجري مفاوضات مع المسلحين في إدلب

ووفقا لأقواله، فإن أهم المواضيع الآن، الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، إضافة إلى عودة اللاجئين.
وأكد وزير الدفاع الروسي على أن الهدف من المفاوضات يكمن في التسوية السلمية في هذه المنطقة، كما تم حل الأزمة في درعا الغوطة الشرقية سابقا. وأضاف: "يعمل ضباطنا على ذلك. وأريد أن أكرر شكري لهم. فقد نفذوا ذلك بمهنية كبيرة، كل ما تم إنجازه في مناطق الغوطة الشرقية واليرموك ودرعا".
وأعرب شويغو عن مفاجأته، عندما رأى كمية الأسلحة، التي سلمها الإرهابيون، قائلا: "هناك أيام، كنا نستلم فيها 5 أو 7 دبابات ومدافع وراجمات. وهذه الأعداد ليست بالوحدات بل بالآلاف".
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