شويغو: الجيش الروسي يجري مفاوضات مع المسلحين في إدلب

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء 28 آب/أغسطس، أن موظفي مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا يجرون مفاوضات مع قادة المجموعات والشيوخ في إدلب من أجل تسوية سلمية للأزمة السورية.

ووفقا لأقواله، فإن أهم المواضيع الآن، الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، إضافة إلى عودة اللاجئين.

© Sputnik . basel shartouh مشاورات ثلاثية عاجلة حول إدلب تعقد اليوم في مجلس الأمن الدولي

وقال شويغو : "تجري هناك مفاوضات صعبة على جميع المستويات مع أولئك، الذين أطلق عليهم سابقا اسم المعارضة المعتدلة، والآن أصبحوا مسلحين. تجري المفاوضات مع قادتهم. ويجري العمل مع شيوخهم، الذين يرأسون قبائل منفصلة في هذه المنطقة".

وأكد وزير الدفاع الروسي على أن الهدف من المفاوضات يكمن في التسوية السلمية في هذه المنطقة، كما تم حل الأزمة في درعا الغوطة الشرقية سابقا. وأضاف: "يعمل ضباطنا على ذلك. وأريد أن أكرر شكري لهم. فقد نفذوا ذلك بمهنية كبيرة، كل ما تم إنجازه في مناطق الغوطة الشرقية واليرموك ودرعا".

وأعرب شويغو عن مفاجأته، عندما رأى كمية الأسلحة، التي سلمها الإرهابيون، قائلا: "هناك أيام، كنا نستلم فيها 5 أو 7 دبابات ومدافع وراجمات. وهذه الأعداد ليست بالوحدات بل بالآلاف".