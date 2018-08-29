تزويد قاذفة قنابل روسية بـ"أنياب الدب"

وقالت بوابة الرصد العسكري إن العملية التحديثية تتضمن تزويد طائرات "تو-95" بـ"أنياب دب جديدة".

© Photo / Ministry of defence of the Russian Federation "دب" الحرب الباردة يستعيد شبابه

وأوضحت أن تحديث قاذفة القنابل الاستراتيجية "تو-95" سيتيح لها استخدام صواريخ جوالة (كروز) بعيدة المدى من نوع "إكس-101" و"إكس-102".

وأشارت إلى أن صواريخ "إكس-101" و"إكس-102" تجدد شباب الطائرة القديمة وتعزز قدراتها القتالية.

وصممت طائرة "تو-95" (أو "الدب" بحسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي) لإلقاء القنابل النووية، ولكن وظيفتها الأساسية تغيرت مع تطور أسلحة الدفاع الجوي والسلاح الصاروخي إلى إطلاق الصواريخ.

وتعتبر طائرة "تو-95" طائرة غير سريعة، الأمر الذي يتيح لوسائط الدفاع الجوي إصابتها. لهذا تقرر تزيدها بالصواريخ التي تتيح لها مهاجمة العديد من الأعداء المحتملين بدون مغادرة أجواء روسيا.

وستتزود النسخة المطورة من طائرة "تو-95" والتي أطلق عليها "تو-95إم إس إم" بصاروخين من نوع "إكس-101" أو "إكس-102".

ويصل مدى صاروخ "إكس-101" و"إكس-102" إلى 5500 كيلومتر.

يجدر بالذكر أن صواريخ "إكس-101" استخدمت بفاعلية لقصف مواقع الإرهابيين في سوريا.