"أسنان" جديدة لـ"التمساح" الروسي

وأوضحت بوابة الرصد العسكري أن مروحيات "كا-52 أليغاتور" الروسية تحصل على صواريخ جديدة تجعل مروحية "التمساح" فريدة من نوعها.

© Sputnik . Vitaliy Ankov شاهد... ظهور مرعب لمروحية "كا-52"

وأشارت إلى أن مروحية "كا-52" هي المروحية الوحيدة على مستوى العالم المتسلحة بصواريخ فرط صوتية صممت لتدمير البوارج الحربية.

وتعتبر مروحية "كا-52" المعروفة باسم "أليغاتور" والتي دخلت الخدمة في الجيش الروسي في عام 2011، من أحدث المروحيات.

وتخضع مروحيات "كا-52"، مع ذلك، لعملية تطويرية تحديثية متواصلة تهدف إلى تعزيز قدراتها القتالية.

وعلى سبيل المثال يُزمع في أقرب وقت تطوير منظومتها البصرية الإلكترونية لكي تستخدم المروحية صواريخها الموجهة ضد المدرعات بالمزيد من الفاعلية.

وبعد إتمام العملية التحديثية يفترض أن تقدر المروحية على اكتشاف المدرعات المطلوب تدميرها على مسافة لا تقل عن 10 كيلومترات.

ومن بين "الأسنان" الجديدة التي تحصل عليها النسخة البحرية لمروحية "كا-52"، صواريخ "إكس-31" و"إكس 35" وهي صواريخ تتسلح بها، كالعادة، الطائرات.

ويصل مدى صاروخ "إكس-31" وهو صاروخ سريع جدا يمكن أن تعادل سرعته 3.1 أمثال سرعة الصوت، إلى 110 كيلومترات.

ولا تفوق سرعة صاروخ "إكس-35" سرعة الصوت ولكن مداه يصل إلى 300 كيلومتر.