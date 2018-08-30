موسكو تعلق على احتمال حرب سعودية إيرانية في الخليج

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فرضية نشوب نزاع عسكري بين السعودية وإيران في الخليج بالأمر الفظيع.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova الخارجية الروسية: الأسلحة الكيميائية السورية تم تدميرها بالكامل

موسكو- سبوتنيك . وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال في هذا الصدد: "إنه حتى لأمر فظيع أن نفترض إمكانية حدوث ذلك. نحن ننطلق من وجود قانون دولي ومؤسسات دولية مختصة من أجل حل حتى أكثر المسائل حدة".

وكانت زاخاروفا قد تطرقت إلى مواضيع عدة خلال مؤتمرها الصحفي في موسكو، ومن أبرزها عن احتمال تحضير الولايات المتحدة لضربة استباقية لسوريا، بالإضافة إلى موضوع المناورات التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما تطرقت إلى الوضع في بحر الخليج والعلاقات بين إيران والسعودية واحتمال الحرب بينهما.