بيسكوف يعلق على تعزيز الوحدات العسكرية في البحر المتوسط

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الخميس 30 آب/أغسطس، أن التقاعس حول الوضع في محافظة إدلب السورية، حيث تشكلت بؤرة للإرهاب، لا يبشر بالخير.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول إمكانية ربط المناورات الروسية في المتوسط بالوضع في إدلب: "دون أدنى شك، الوضع في سوريا قابل للتفاقم. إن الوضع في إدلب ليس في أفضل حالاته. بالفعل، بؤرة الإرهاب، التي تشكلت هناك، لا تبشر بالخير، في حال استمرار هذا التقاعس".

© Sputnik . Alexander Galperin روسيا تجري مناورات واسعة في البحر المتوسط يوم 1 سبتمبر

وأضاف بيسكوف "لذلك، بالطبع، فإن الاحتياطات المتزايدة هنا مبررة".

وأعلن المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا، في وقت سابق من اليوم، عن وجود نحو 10 آلاف مسلح من تنظيمي "جبهة النصرة" و"القاعدة" الإرهابيين، في إدلب.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء مناورات واسعة النطاق في البحر المتوسط في الفترة ما بين 1-8 أيلول/سبمتبر، بمشاركة 25 سفينة حربية و30 طائرة.

يتبع…