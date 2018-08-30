بيسكوف يعلق على تعزيز الوحدات العسكرية في البحر المتوسط

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول إمكانية ربط المناورات الروسية في المتوسط بالوضع في إدلب: "دون أدنى شك، الوضع في سوريا قابل للتفاقم. إن الوضع في إدلب ليس في أفضل حالاته. بالفعل، بؤرة الإرهاب، التي تشكلت هناك، لا تبشر بالخير، في حال استمرار هذا التقاعس".
وأعلن المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا، في وقت سابق من اليوم، عن وجود نحو 10 آلاف مسلح من تنظيمي "جبهة النصرة" و"القاعدة" الإرهابيين، في إدلب.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء مناورات واسعة النطاق في البحر المتوسط في الفترة ما بين 1-8 أيلول/سبمتبر، بمشاركة 25 سفينة حربية و30 طائرة.
يتبع…
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