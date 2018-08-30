بوغدانوف: قرار وجود القوات الإيرانية في سوريا يجب أن يتخذه الرئيس الأسد

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس،أن قرار وجود القوات الإيرانية في سوريا هو قرار يتخذه الرئيس السوري بشار الأسد وحده فقط.