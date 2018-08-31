قائد البحرية الروسية: 26 سفينة حربية تشارك بمناورات الأسطول البحري في المتوسط

أعلن القائد العام للقوات البحرية الروسية، الفريق أول بحري فلاديمير كورولوف، قائد المناورات بالمتوسط، بيان القوات الفضائية والبحرية التابعة للأسطول البحري الروسي المشارك في المناورات التي ستجري في البحر الأبيض المتوسط ، في الفترة من 1 وحتى 8 أيلول/سبتمبر المقبل، ما مجموعه26 سفينة حربية، من بينهم غواصتان و 34 طائرة.

© Sputnik . Alexander Galperin روسيا تجري مناورات واسعة في البحر المتوسط يوم 1 سبتمبر

موسكو،- سبوتنيك . وقال كورولوف في مؤتمر صحفي:" سيشارك في المناورات مجموعة 26 سفينة حربية وسفن تابعة للبحرية ، بما فى ذلك غواصتين، و 34 طائرة. رائد المجموعة الطراد الصاروخي "المارشال اوستينوف" التابع لأسطول بحر الشمال ".

وأشار إلى انه تم الإعلان بشكل مسبق، أن المناطق التي ستجري فيها هذه المناورات خطرة بالنسبة لملاحة السفن والطائرات.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، أن قوات الأسطول البحري الروسي والقوات الجوية الفضائية الروسية، ستجري مناورات واسعة النطاق في البحر الأبيض المتوسط في الفترة من 1 وحتى 8 أيلول/سبتمبر المقبل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "وفقا لخطة التدريب القتالي للقوات المسلحة الروسية، سيقوم تجمع القوات البحرية الروسية والقوات الفضائية الجوية الروسية في الفترة ما بين 1 و8 أيلول/سبتمبر من العام الحالي بتنفيذ مناورات واسعة النطاق في البحر الأبيض المتوسط بقيادة القائد العام للقوات البحرية الروسية، الفريق أول بحري فلاديمير كورولوف."

يذكر أنه ستشارك في هذا المشروع السفن التابعة لأساطيل بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين بالإضافة إلى الطائرات التابعة لسلاح الطيران الاستراتيجي (بعيد المدى) وسلاح طائرات النقل وسلاح الطيران البحري.