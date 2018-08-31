مصادر: نقل أسلحة جديدة للدفاع الجوي إلى سوريا من روسيا

وصلت وسائط روسية جديدة للدفاع الجوي إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا حسب مصادر إعلامية.

وقال موقع إخباري روسي إن منظومات جديدة من نوع "تور-إم2" وصلت إلى قاعدة حميميم التي تتواجد فيها طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي.

© Sputnik . Aleksandr Polyakov "بيتشورا" السورية تستعد لإسقاط صواريخ أمريكا

يذكر أنه تم إحضار أسلحة الدفاع الجوي الروسية الجديدة إلى سوريا بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن التحالف الغربي يعد عدته لتوجيه ضربة صاروخية واسعة جديدة لسوريا.

وذكر تقرير إخباري نُشر في وقت سابق أن إحدى طائرات النقل العسكرية الروسية قامت برحلة إلى سوريا.

ولم يستبعد خبراء أن تكون الطائرة حملت منظومات "إس-300" القادرة على تدمير أهداف جوية "خفية" وصد هجمات جوية مكثفة، إلى سوريا.