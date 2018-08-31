المناورات الروسية في البحر الأبيض المتوسط أمر طبيعي وقانوني

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن تدريبات القوات البحرية الروسية وإجراء المناورات في البحر الأبيض المتوسط هو أمر طبيعي، كما أنه منصوص في القوانين والأعراف الدولية.

© Sputnik . Alexander Galperin روسيا تجري مناورات واسعة في البحر المتوسط يوم 1 سبتمبر

سوتشي — سبوتنيك . وقال لافروف: "أما بالنسبة للمناورات العسكرية البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، فإن مثل هذه المناورات هي أمر طبيعي. أي دولة لها الحق في إجراء مناورات وفقا للقانون الدولي سواء على أراضيها أو في أراضي الدول الأخرى بالاتفاق معها، أو في المياه المفتوحة، التي تلبي تماما جميع المعايير الدولية ".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس 30 آب/أغسطس، أن روسيا ستجري مناورات واسعة في البحر المتوسط خلال الفترة من 1 إلى 8 أيلول/سبتمبر، بمشاركة 25 سفينة و30 طائرة.

وذكرت وزارة الدفاع أن أكثر من 25 سفينة، بقيادة الطراد "مارشال أوستينوف" ستشارك في المناورات في البحر المتوسط.

كما ستشارك 30 طائرة في تنفيذ المهام في المجال الجوي الدولي، بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية "تو-160" والطائرات المضادة للغواصات من طراز "تو-142إم كا" و"إيل-38" والمقاتلة "سو-33" وطائرات "سو-30إس إم"، التابعة للقوات البحرية.