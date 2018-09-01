بوتين يكشف أسرار نجاحه

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمنتصرين في أولمبياد العام الدراسي2017/2018 أنه تعود على تحليل الأسباب التي لم تدعه يحقق نتائج كبيرة، وليس أسباب النجاح.

© Sputnik . Michael Klementiev بالفيديو... بوتين يهنئ طلاب مركز "سيريوس" بحضور رئيس وزراء الهند

سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي في إجابة على سؤال حول القادة الذين ساعدوه لتحقيق هذه المكانة المرموقة: "هذا الشيء أنا أحدده ولا أريد التحدث عنه في العلن، حتى أكون جاهزا لهذا"، مضيفا: "لم أتعود أن أحلل الأسباب التي قادتني إلى النجاح، إنما تعودت أن أحلل الأسباب التي أعاقتني عن تحقيق نتائج كبيرة".

وأكد بوتين أن الإنسان إذا نظر إلى نفسه نظرة ناقدة وإلى حياته وعمله، وفهم ماذا يعيقه عن التقدم إلى الأمام ثم تمكن من القضاء عليه، فإن التقدم للأمام سيكون بثقة وأكثر سرعة.

وأشار القائد الروسي أنه يجب على الطلاب الفائزين بالأولمبياد والذين سيتابعون دراستهم في الجامعة، المحافظة على الاتصال الدائم مع طلاب مركز "سايروس".