لافروف: لا نعترف بالخطوات غير الشرعية التي تتخذها واشنطن في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن موسكو لا تعترف بالخطوات غير الشرعية التي تتخذها واشنطن في حل القضية الإيرانية وفي منظمة التجارة العالمية والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في كلمة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية: "نحن لا نعترف بالخطوات غير الشرعية التي تتخذها واشنطن، حيث شطبت الكثير مما تم تحقيقه، بدء بالمشكلة الإيرانية، التي تمت تسويتها في وثيقة غير مسبوقة، وانتهاء بالتشكيك في ضرورة البقاء في منظمة التجارة العالمية، هذا وأنا لم أتطرق بعد حول الموقف الأمريكي من التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

© AP Photo / Khalil Hamra وزير إسرائيلي: قطع أمريكا التمويل عن أونروا "يدعم موقف تل أبيب"

وأضاف لافروف في سياق الكلمة ذاتها، أن: "الاتصالات الشخصية لها أهمية كبيرة. وقد حضرت اجتماعا بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس دونالد ترامب، تحدثت مع وزيري الخارجية ريكس تيلرسون وبومبيو، وهم في رأيي ، يدركون حاجة التوافق معنا، كما يقولون ، لمصلحة الولايات المتحدة".