نائب وزير الخارجية الروسي: لا أحد يريد أعمال قتالية نشطة في إدلب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الإثنين، أن تصاعد وتيرة الأعمال القتالية في محافظة إدلب السورية لا يصب في مصلحة أحد.

موسكو — سبوتنيك. وقال سيرومولوتوف للصحفيين: "بالطبع لا أحد يريد أعمال قتالية نشطة تؤدي لمقتل سكان مدنيين".

© Sputnik . Sergey Guneev المعلم: تحرير إدلب هو الموضوع الرئيسي للقمة الثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا

وأشار الى أن هناك محاولات في الوقت الحالي لإيجاد حلول للوضع القائم.

وتابع: "في المقام الأول، الحديث يدور حول الفصل بين المعارضة وإرهابيين "جبهة النصرة"، وفي حال تم القيام بذلك، سيتم إيجاد حل ما".

وكان وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أعلن اليوم أن الوضع القائم في مدينة إدلب السورية لم يعد يحتمل ومن المستحيل إبقاء الحال على ما هو عليه اليوم. وجاء تصريح لافروف خلال كلمة له في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.

وقال لافروف خلال تصريح له: "نظام وقف إطلاق النار في سوريا يتم انتهاكه يوميا، حيث تقوم الجماعات الإرهابية المسلحة بإطلاق النار على مواقع الجيش السوري في تلك المنطقة".

وتابع لافروف، قائلا: "كما أن هذه المنطقة تعد أرضية للتحضير للهجمات الإرهابية ومنها إطلاق الطائرات المسيرة على قواعد الجيش الروسي في سوريا".

وأضاف لافروف: "لا يمكن احتمال هذا الأمر بعد الآن، ونحن نعمل على حل الموضوع من خلال التفاوض مع تركيا وإيران".