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13:52 04 سبتمبر/ أيلول 2018
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    وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

    إعلان من وزير الدفاع الروسي بشأن المناورات العسكرية الأكبر في 37 عاما

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    روسيا
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    أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن المرحلة النشطة من أكبر مناورات في الجيش الروسي "الشرق - 2018" ستجرى في الفترة من 11 إلى 17 أيلول/سبتمبر، في خمسة ميادين وفي مياه بحر اليابان وبحر بيرنغ وبحر أوخوتسك.

    موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير الروسي: "ستجرى المرحلة النشطة من المناورات في الفترة من 11 إلى 17 أيلول/سبتمبر، في خمسة ميادين عامة، وأربعة ميادين لقوات الدفاع الجوي والقوات المسلحة، في مياه بحر اليابان وبحر بيرنغ وبحر أوخوتسك".

    الطراد الروسي مارشال أوستينوف وسفينة سيفيرومورسك وسفينة الإنزال الكبية كوروليوف
    © Sputnik . Alexander Galperin
    روسيا تجري مناورات واسعة في البحر المتوسط يوم 1 سبتمبر
    وأضاف شويغو: "بضع كلمات حول مناورات "الشرق — 2018". في إطار التحضيرات، جرى اختبار جاهزية مفاجئ للقوات العسكرية الوسطى والشرقية، والأسطول الشمالي، وقوات الإنزال الجوي، وطيران النقل الجوي العسكري وبعيد المدى".

    ووفقا له، تم  نشر الوحدات العسكرية في الميادين الأرضية لتنفيذ مهام قتالية، وأضاف: "الطيران ينفذ الرحلات إلى أقصى مدى مع التزود بالوقود في الهواء والهبوط في المطارات العملياتية. كما تمارس السفن والبواخر المناورات القتالية وإجراء تدريبات على إطلاق النار".

    يذكر أن هذه المناورات ستكون الأكبر على مدى 37 عاما الماضية، وستشارك فيها حوالي 300 ألف عسكري وعشرات الآلاف من المدرعات والمروحيات والطائرات والطائرات بدون طيار.

    وسيشارك في أحدى مراحل هذه المناورات العسكريون من القوات المسلحة الصينية والقوات المسلحة المنغولية.

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    الكلمات الدلالية:
    شويغو, المناورات العسكرية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا
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