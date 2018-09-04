لادا" تطرح نسختها العصرية من السيارة الشهيرة "نيفا" (صور + فيديو")

عرضت شركة "لادا" الروسية، الطراز الجديد من السيارة الرباعية الدفع الشهيرة "نيفا".

وظهرت السيارة بتصميم عصري جديد، مزود بعجلات رياضية كبيرة تساعدها على اجتياز الطرق الوعرة.

السيارة الجديدة مزودة بنظام دفع رباعي، وأحدث أنظمة الفرامل والتعليق، فضلا عن علب سرعة أوتوماتيكية وعادية بـ 6 مراحل.

Lada 4x4 Vision Concept debuts in Moscow with underbody protection and 21 in. wheels. It could preview the next-generation Niva. #Lada #Niva pic.twitter.com/SN6vXHGjQv — Cole Marzen (@cole_marzen) August 30, 2018

ومن المقرر أن يتم طرح السيارة بنوعين من محركات البنزين، بسعة 1.6 لتر وعزم 114 حصانا، وآخر توربيني بسعة 2.0 لتر، وعزم 168 حصانا.

يذكر أن سعر السيارة لن يزيد عن 20 ألف دولار.