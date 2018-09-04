رئيس أوكرانيا يطرح مسألة العقوبات ضد روسيا في الأمم المتحدة

أعلنت ممثلة الرئيس الأوكراني في برلمان البلاد، أرينا لوتسينكا، أن الرئيس بيترو بوروشنكو، يعتزم طرح مسالة العقوبات ضد روسيا في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الوضع في بحر آزوف.

كييف — سبوتنيك. ونقلت وكالة "أو أن أن" الأوكرانية عن لوتسينكا قولها: "سيتم الآن إعداد العقوبات فيما يتعلق بالتدخل بالشؤون الأوكرانية واحتجاز روسيا لسفننا في بحر آزوف، سيتم إعداد عقوبات دولية. سيتوجه الرئيس بوروشنكو إلى دورة الأمم المتحدة، وسيتحدث عن هذا".

© Sputnik . Vladimir Pesnya لافروف: سياسة العقوبات الأمريكية تقود العلاقات إلى طريق مسدود

وتتهم كييف موسكو بإغلاق طريق الملاحة أمام السفن المتجهة إلى أوكرانيا عبر مضيق كيرتش، ما يجبر السفن على الانتظار لفترات طويلة وتكبد أصحابها الخسائر.

وفي نفس الوقت، صرحت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، يلينا زيركال، أن موظفي الحدود الروس لا يخالفون البروتوكول أثناء فحصهم للسفن الأوكرانية في بحر آزوف.

وصرحت إدارة حرس الحدود بشبه جزيرة القرم التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، في وقت سابق، أن عمليات تفتيش السفن البحرية الأجنبية تتم وفقا للقانون البحري الدولي، ولم نتلقى تعليقات أو شكاوى من مالكي السفن.