رئيس أوكرانيا يطرح مسألة العقوبات ضد روسيا في الأمم المتحدة

كييف — سبوتنيك. ونقلت وكالة "أو أن أن" الأوكرانية عن لوتسينكا قولها: "سيتم الآن إعداد العقوبات فيما يتعلق بالتدخل بالشؤون الأوكرانية واحتجاز روسيا لسفننا في بحر آزوف، سيتم إعداد عقوبات دولية. سيتوجه الرئيس بوروشنكو إلى دورة الأمم المتحدة، وسيتحدث عن هذا".
وفي نفس الوقت، صرحت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، يلينا زيركال، أن موظفي الحدود الروس لا يخالفون البروتوكول أثناء فحصهم للسفن الأوكرانية في بحر آزوف.
وصرحت إدارة حرس الحدود بشبه جزيرة القرم التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، في وقت سابق، أن عمليات تفتيش السفن البحرية الأجنبية تتم وفقا للقانون البحري الدولي، ولم نتلقى تعليقات أو شكاوى من مالكي السفن.
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