ريابكوف: موسكو لا تثق بإشارات الولايات المتحدة وبريطانيا حول سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تثق بإشارات الولايات المتحدة وبريطانيا حول الوضع في سوريا، وأن أكثر ما يقلقها خطر وقوع استفزازات جديدة، مشيرا إلى أن بلاده تعمل بشكل انتقائي وبدقة في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف: "نحن، كما قلنا مرارا، نتصرف بدقة وبشكل انتقائي، في محاولة لتقليل المخاطر المحتملة ضد المدنيين".

وأضاف ريابكوف ردا على طلب الصحفيين التأكيد ما إذا كانت العملية العسكرية في منطقة إدلب قد بدأت: "من وجهة النظر العسكرية، الأمر حول بدء العملية العسكرية سيكون أكثر وضوحا، بعد أن يعقد قادة الدول الضامنة الثلاث (روسيا، إيران، تركيا) محادثات يوم الجمعة".

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على أن "زملاءنا الغربيين يدركون جيدا أنه من المستحيل عدم تأمين تحرير هذه المنطقة من سوريا من الجماعات الإرهابية والعصابات. فهم يدركون تماما أنه بدون حل هذه المشكلة، فإن عملية تسوية الوضع في سوريا لن تمضي".

وأوضح ريابكوف أنه "من دون شك سوريا أحد أهم المواضيع في كل محادثة هاتفية واتصال شخصي ويستغرق وقتا طويلاً خلال المحادثات"، مشيرا إلى أن الاتصالات مع الزملاء الأمريكيين حول سوريا والوضع في إدلب "مستمرة بالطبع".