ريابكوف: موسكو لا تثق بإشارات الولايات المتحدة وبريطانيا حول سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف: "نحن، كما قلنا مرارا، نتصرف بدقة وبشكل انتقائي، في محاولة لتقليل المخاطر المحتملة ضد المدنيين".
وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على أن "زملاءنا الغربيين يدركون جيدا أنه من المستحيل عدم تأمين تحرير هذه المنطقة من سوريا من الجماعات الإرهابية والعصابات. فهم يدركون تماما أنه بدون حل هذه المشكلة، فإن عملية تسوية الوضع في سوريا لن تمضي".
وأوضح ريابكوف أنه "من دون شك سوريا أحد أهم المواضيع في كل محادثة هاتفية واتصال شخصي ويستغرق وقتا طويلاً خلال المحادثات"، مشيرا إلى أن الاتصالات مع الزملاء الأمريكيين حول سوريا والوضع في إدلب "مستمرة بالطبع".
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