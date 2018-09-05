روسيا: الأسماء والصور التي نشرتها بريطانيا للمشتبه بهم في قضية سكريبال لا تعني شيئا لموسكو

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأسماء والصور التي نشرتها بريطانيا للمشتبه بهم في قضية سكريبال لا تعني شيئا لموسكو، مؤكدة أن التحقيق في الجرائم الخطيرة التي تتحدث عنها بريطانيا يتطلب تحليلا دقيقا للبيانات وتعاونا وثيقا.

موسكو — سبوتنيك. وقال الناطقة للصحفيين: "ظهرت في وسائل إعلام بريطانية تصريحات مسؤولين بريطانيين عن مشتبه بهم في قضية سولزبري وايمسبري، مع ربطهم بروسيا، مشيرة إلى أن "الأسماء التي نشرت في وسائل الإعلام والصور أيضا لا تعني لنا شيئا".

وأضافت أن "التحقيق بمثل هذه الجرائم الخطيرة، التي تتحدث عنها بريطانيا مرارا، تتطلب عملا وتحليلا دقيقا وتعاونا وثيقا".

في سياق متصل، أعلنت النيابة الملكية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن لندن لن تطالب روسيا بتسليمها المشتبه بهما في محاولة اغتيال ضابط الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال وعائلته، ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، مفيدة أن أمر اعتقال أوروبي قد صدر بحقهما.

وكانت النيابة البريطانية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أسماء مواطنين روسيين، يشتبه بهما في محاولة اغتيال عائلة سكريبال، هما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف.