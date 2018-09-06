الدفاع الروسية: 57 دولة والناتو والاتحاد الأوروبي يراقبون مناورات "الشرق-2018"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، اليوم الخميس، أن 91 مراقبا من 57 دولة، وكذلك من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، سوف يحضرون إحدى مراحل المناورات العسكرية الأضخم منذ العام 1981، "الشرق-2018".

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير للملحقين العسكريين الأجانب: "91 مراقب من 57 دولة وكذلك من بعثة الاتصالات العسكرية للناتو والممثلية الدائمة للاتحاد الأوروبي في روسيا الاتحادية أكدوا مشاركتهم".

وأضاف فومين أن المناورات العسكرية "الشرق2018" المرتقبة والتي ستكون الأضخم في روسيا منذ عام 1981 غير موجهة ضد الناتو.

وتابع:

"على الرغم من أن المناورات ستجري على بعد آلاف الكيلومترات عن الحدود الغربية لروسيا، لكن للأسف، وسائل الإعلام الغربية تنشر مقالات ترسم المناورات الروسية على أنها توجه عدواني ضد حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي".

في سياق متصل، أعلن القائد العام للقوات البحرية الروسية، الفريق أول بحري فلاديمير كورولوف، أن قوات الأسطول البحري الروسي والقوات الجوية الفضائية الروسية، تدربوا خلال المناورات في المتوسط على ابتكار طرق جديدة للتعاون بينهما.