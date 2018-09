الدفاع الروسية: "أصدقاء الثورة السورية" يتولون مسؤولية إعطاء الإشارة لبدء الاستفزازات في إدلب

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف: "يجب تأمين الاستعداد الكامل لجميع المشاركين في تنفيذ الاستفزازات مساء يوم 8 أيلول/سبتمبر، كما أن فريقاً خاصاً من قادة بعض "الأصدقاء الأجانب للثورة السورية" هم من يتولون مسؤولية إعطاء الإشارة للإرهابيين لبدء عمليات الاستفزاز في إدلب".

