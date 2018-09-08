الدفاع الروسية: "أصدقاء الثورة السورية" يتولون مسؤولية إعطاء الإشارة لبدء الاستفزازات في إدلب

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف: "يجب تأمين الاستعداد الكامل لجميع المشاركين في تنفيذ الاستفزازات مساء يوم 8 أيلول/سبتمبر، كما أن فريقاً خاصاً من قادة بعض "الأصدقاء الأجانب للثورة السورية" هم من يتولون مسؤولية إعطاء الإشارة للإرهابيين لبدء عمليات الاستفزاز في إدلب".
وقالت وزارة الدفاع في بيان إن، "هذه التدريبات ضرورية لنعرف مدى استعداداتنا باستخدام التكنولوجيا الجديدة المجهزة بها السفن".
وأشار البيان إلى أن السفن قامت بصد هجوم جوي افتراضي، وهجوم للغواصات في البحر الأبيض المتوسط.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن قوات الأسطول البحري الروسي والقوات الجوية الفضائية الروسية، ستجري مناورات واسعة النطاق في البحر الأبيض المتوسط في الفترة من 1 وحتى 8 أيلول/سبتمبر المقبل.
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