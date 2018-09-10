سوبيانين يفوز بانتخابات عمدة موسكو بنتيجة 70% من الأصوات

موسكو — سبوتنيك. وحسم سوبيانين بذلك نتيجته الانتخابية مقارنة بانتخابات عام 2013، حيث حصل حينها على 51.37 بالمئة من الأصوات.
وفي وقت سابق أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن عمدة موسكو الحالي، سيرغي سوبيانين، تصدر الانتخابات البلدية في العاصمة، بحصوله على نسبة 69.64 بالمئة من الأصوات، بعد معالجة 30.67 بالمئة من البروتوكولات.
وشهدت روسيا، يوم أمس الأحد، عمليات تصويت في عموم البلاد تخص الانتخابات الإقليمية (انتخابات المحافظين الإقليميين ورؤساء البلديات ونواب البرلمانات المحلية)، والفدرالية (انتخابات إضافية لنواب الدوما في الدوائر الانتخابية ذات الولاية الواحدة).
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