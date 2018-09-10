سوبيانين يفوز بانتخابات عمدة موسكو بنتيجة 70% من الأصوات

تقدم عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، على منافسيه في الانتخابات المحلية ليفوز بفترة ثانية بعد حصاده 70.02% من أصوات الناخبين، وفقا لما أفادت به لائحة المعلومات للجنة موسكو الانتخابية بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات.

موسكو — سبوتنيك. وحسم سوبيانين بذلك نتيجته الانتخابية مقارنة بانتخابات عام 2013، حيث حصل حينها على 51.37 بالمئة من الأصوات.

© Sputnik . Sergey Mamontov بوتين يتوقع الحفاظ على الأسلوب الحالي في إدارة موسكو

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد هنأ سيرغي سوبيانين على فوزه بانتخابات عمدة موسكو.

وفي وقت سابق أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن عمدة موسكو الحالي، سيرغي سوبيانين، تصدر الانتخابات البلدية في العاصمة، بحصوله على نسبة 69.64 بالمئة من الأصوات، بعد معالجة 30.67 بالمئة من البروتوكولات.

وشهدت روسيا، يوم أمس الأحد، عمليات تصويت في عموم البلاد تخص الانتخابات الإقليمية (انتخابات المحافظين الإقليميين ورؤساء البلديات ونواب البرلمانات المحلية)، والفدرالية (انتخابات إضافية لنواب الدوما في الدوائر الانتخابية ذات الولاية الواحدة).