الخارجية الروسية: تقليص الوجود العسكري الروسي في سوريا متواصل

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، بأن تقليص الوجود العسكري في سوريا مستمر في إطار نجاح التخلص من بقايا الإرهابيين.

وقال سيرومولوتوف لوكالة "سبوتنيك" في رد على سؤال حول إمكانية تقليص الوجود العسكري في سوريا: "تقليص الوجود العسكري الروسي في سوريا مستمر ومرتبط بالنجاح في التخلص من بقايا الإرهابيين على الأرض وتعزيز القوات المسلحة السورية".

© REUTERS / Khalil Ashawi الخارجية الروسية: التحضير لعملية إدلب يتم بعناية وسرية

وأشار إلى أن روسيا منذ أكتوبرـ تشرين الأول عام 2015، تساعد في مكافحة الإرهاب الدولي بناء على طلب من الحكومة السورية.

وقال نائب الوزير: "شنت القوات السورية على "داعش" ضربة ساحقة بمساعدتنا، ولم تسمح له بإقامة دولة الخلافة"، لافتا إلى أن فلاديمير بوتين أمر بتقليص الوجود العسكري في سوريا في شهر ديسمبر كانون الأول".

وأكد الدبلوماسي أن الجيش الروسي موجود في سوريا بشكل قانوني.