الأمن الروسي يعلن احتجاز عنصر من "داعش"

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، احتجاز عضو من تنظيم "داعش"، المحظور في روسيا وعدد من الدول، في محافظة سمولينسك، كان يخطط بتكليف من جهاز الأمن الأوكراني و"برافي سيكتور" لاغتيال أحد قادة وحدات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن: "على أراضي محافظة سمولينسك، احتجز المواطن الروسي محميدوف مجيد حبيباللايفيتش، الداغستاني الأصل، عضو تنظيم "داعش" والذي خطط بتكليف من جهاز الأمن الأوكراني وقادة "برافي سيكتور" لاغتيال أحد قادة وحدات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك الشعبية".

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye القبض على ثلاثة من عناصر "داعش" في الموصل بينهم طباخ أمراء التنظيم وأضاف البيان أن المحتجز أدلى بشهادات تفيد بأن أجهزة الأمن الأوكرانية، "تقدم مساعدة نشطة لمسلحي "داعش" موفرة لهم الحماية والتمويل والإمداد بالسلاح والمواد المتفجرة" لتنظيم عمليات إرهابية في روسيا.