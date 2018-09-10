مشاركة عربية في معرض موسكو الدولي للكتاب الـ31

اختتمت فعاليات معرض موسكو الدولي للكتاب الذي استمر خمسة أيام بمشاركة 25 دولة من بينها دول عربية، تم خلاله عرض أكثر من مئة ألف كتاب.

وأكد المشرف والمسؤول عن الجناح المصري في معرض موسكو الدولي الـ 31 للكتاب محمد الفيقي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن المشاركة المصرية تمت من خلال الهيئة العامة للكتاب، مشيرا إلى وجود مشاركات سابقة في المعارض الدولية.

وأوضح أن معرض موسكو الدولي يعتبر من المعارض الهامة التي تشارك فيها مصر، وهو محاولة لتقريب الشعبين المصري والروسي من بعضهما بعضا وتصدير الثقافات.

وقال: "الكتاب يقرب الشعوب من بعضها، وننوي المشاركة العام القادم بكتب مترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الروسية، وبدأنا في القيام بهذا الأمر مع دور نشر روسية للأطفال".

وأضاف قائلا: "من الواضح أن المشاركة هذه السنة تتميز بمشاركة عدد كبير من دور نشر، ولاحظنا إقبالا كبيرا على المعرض مقارنة بالسنة السابقة".

وتابع قائلا:"قمنا هذه السنة بالتركيز على كتب الأطفال والكتب الأدبية والتعريفية بمصر والتي تجذب القارئ الروسي لزيارة بلادنا".

© Sputnik . Karina Younes مشاركة عربية في معرض موسكو الدولي للكتاب ال31

ومن جانبه شدد رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد العامري على أهمية المشاركة في معرض موسكو الدولي للكتاب لما له أهمية لبناء جسور من التواصل الثقافي والفكري.

وقال: "بدأنا مشاركتنا في المعرض قبل ست سنوات وكنا من أوائل العرب الذين يشاركون في المعرض، والذي هو فرصة لالتقاء الناشرين الروس والعرب من خلال مشاركتهم في معرض الشارقة الدولي للكتاب."

وأضاف:"كانت هناك مشاركة مميزة لروسيا في معرض الشارقة الدولي للكتاب حيث شارك أكثر من ستة وثمانون ناشرا روسياً قبل 4 سنوات ، وتواجدنا اليوم يهدف لنشر الثقافة العربية والفكرية وللتعريف عن معرض الشارقة الدولي للكتاب للناشرين الروس وللتعريف عن منحة الترجمة التي تقدم لدعم الترجمة من مختلف لغات العالم إلى اللغة العربية والعكس صحيح والتعريف عن جائزة ترجمان والتي تعد أكبر جائزة للترجمة على مستوى العالم."

© Sputnik . KarinaYounes مشاركة عربية في معرض موسكو الدولي للكتاب ال31

أما ممثل عن إدارة الإعلام في مجلس حكماء المسلمين مالك الأحمد أوضح أن هذه المشاركة الأولى لمعرض موسكو الدولي للكتاب لمجلس حكماء الملسمين برئاسة رئيس مجلس الحكماء وشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، مشيرا إلى وجود مشاركات سابقة في معارض أخرى معارض دولية مختلفة، وقال:"على نهاية العام سنكون شاركنا بحوالي 18 معرضا دوليا، أما عن معرض موسكو تحديدا، فكان الموقع الجغرافي لروسيا مهم جدا بالنسبة لنا لأننا نهدف إلى نشر سماحة الإسلام وابراز هذا الأمر من خلال الاصدارات الموجودة في الجناح."

وأضاف:"أغلب الاصادارات الموجودة حاليا هي باللغة العربية وجاري عملية الترجمة إلى اللغات الأخرى، الهدف من الوجود حاليا هنا هو بالإضافة إلى تسويق فكرتنا عن سماحة الإسلام، أيضا التعرف على دور النشر ودور الترجمة."

© Sputnik . Karina Younes مشاركة عربية في معرض موسكو الدولي للكتاب ال31

تقرير: كارينا يونس