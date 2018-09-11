روسيا تنظر قرارا أمريكيا حول المناورات العسكرية قرب شبه الجزيرة الكورية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعتبر تعليق الولايات المتحدة الأمريكية للمناورات في منطقة شبه الجزيرة الكورية، وإيقاف كوريا الشمالية للتجارب الصاروخية النووية أمرا إيجابيا.

فلاديفستوك- سبوتنيك . وقال مورغولوف، خلال حديثه في حلقة مناقشات بإطار المنتدى الاقتصادي الشرقي-2018: "نحن نراقب منذ بداية العام التعليق الاختياري لكوريا الشمالية لتجارب الصواريخ النووية، ونرى أيضًا توقفا طوعيا للولايات المتحدة الأميركية عن المناورات العسكرية مع حلفائها في شبه الجزيرة الكورية، وهذا بالطبع تطور إيجابي، ويعطي أملاً بأن الحد من التوتر العسكري ينفذ الآن بشكل واقعي".

وأعلن زعيم كوريا الشمالية مؤخراً، بأن بلاده ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءا من 21 نيسان /أبريل، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة ما بين 11-13 أيلول/ سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان "الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص". وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف، قد أعلن بأنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك إلى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الأعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي، ومن المرتقب وصول ممثلي 19 دولة، بما في ذلك ومن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا الشمالية.

ويتضمن برنامج المنتدى حوالي 70 فعالية، من بينها جلسات اللجان وحوارات الأعمال وطاولات مستديرة. وسيكون الحدث الرئيسي التقليدي جلسة عامة بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومن المرتقب مشاركة نائبة رئيس الوزراء الروسي، أولغا غولوديتس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين، ووزير النقل يفغيني ديتريخ.

والجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي ينظم سنوياً، بموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 أيار/ مايو 2015. ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك. وذلك لتعزيز علاقات مجتمع الاستثمار الدولي.

وتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الشرقي الأول في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة ما بين 3- 5 أيلول / سبتمبر عام 2015، وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة خلاله. وشارك في أعمال المنتدى آنذاك 1.8 ألف ضيف و32 وفدا رسميا أجنبيا. وأبرم خلال المنتدى أكثر من 80 عقداً.