وزير روسي... التخلص من الدولارات الأمريكية

حان لسكان روسيا أن يتخلصوا من العملة الأمريكية.

صرح بذلك وزير روسي.

وقال مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، للصحفيين إنه ينصح المواطنين بأن يبيعوا ما يحتفظون به من دولارات أمريكية ويشتروا الروبلات الروسية.

ولا يشتري المرء العملة الأجنبية (أي عملة) إلا عندما يخشى أن تنخفض قيمة العملة المحلية، كما أشار إلى ذلك وزير التنمية الاقتصادية الروسي.

ويتوقع وزير التنمية الاقتصادية أن تسجل أسعار الروبل ارتفاعا في السوق الروسية في وقت قريب أمام العملات الأجنبية، وتستقر عند 63 — 64 روبلا للدولار الواحد.

وفي العاشر من سبتمبر/أيلول ،2018 بلغ سعر صرف الروبل إزاء الدولار في السوق الروسية 70 روبلا مقابل الدولار الواحد.

وتشير توقعات وزارة التنمية الاقتصادية إلى أن روسيا تمضي في استعادة الاستقرار الاقتصادي.