أحدث سلاح إلكتروني سري يثبت جدارته في سوريا

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن جهازي "سيلوك" و"جيتيل" وهما من وسائط الحرب الإلكترونية، سيستخدمان لأول مرة خلال مناورة "فوستوك 2018".

© Sputnik . Maxim Blinov كيف تصد "حميميم" هجوم أسراب طائرات "درون"

وتنطلق مناورة "فوستوك 2018" في 11 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى 15 سبتمبر.

وحصلت القوات المسلحة الروسية عليهما في العام الجاري 2018.

وستستخدمهما القوات المشاركة في مناورة "فوستوك" لحماية مقرات القيادة ومنشآت هامة أخرى من هجوم الطائرات المسيرة بدون طيار.

ويعتبر "سيلوك" و"جيتيل" من أحدث وسائط الحرب الإلكترونية.

وخصص "سيلوك" لاكتشاف الطائرات المسيرة بدون طيار أوتوماتيكياً وتحديد مكان وجودها، فيما خصص "جيتيل" لتعطيل أجهزة التجسس والاستطلاع بطائرات العدو.

كما يستطيع "جيتيل" إسقاط طائرات العدو من خلال قطع إشارات السيطرة عليها.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن جهازي "سيلوك" و"جيتيل" استخدما خلال الحرب ضد الإرهاب في سوريا، مشيرة إلى أنهما "أثبتا جدارتهما في الجمهورية العربية السورية".