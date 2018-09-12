بوتين يقترح توقيع معاهدة سلام مع اليابان دون شروط مسبقة

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، توقيع معاهدة سلام بين بلاده واليابان قبل نهاية العام الجاري، دون أية شروط مسبقة.

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين: روسيا تسعى لإنشاء مركز قوي للتعاون الدولي والتكامل الاقتصادي في الشرق الأقصى

فلاديفوستوك — سبوتنيك . وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نتفاوض على مدى 70 عاماً، (قال شينزو آبي: "دعونا نبدل النهج")، لنغيره!، هذه هي الفكرة التي حضرتني: دعونا نعقد معاهدة السلام، ليس الآن، بل قبل نهاية العام، دون أية شروط مسبقة".

وأضاف بوتين: "وبعد ذلك وعلى أساس معاهدة السلام هذه، سنواصل كأصدقاء حل كل القضايا المختلف عليها. أعتقد أن ذلك سيسهل علينا حل كل المشاكل التي لم نستطع حلها على مدى 70 عاما".

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/ سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان "الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص". وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، قد أعلن أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك إلى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الأعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي، ومن المرتقب وصول ممثلي 19 دولة، بما في ذلك ومن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا الشمالية.