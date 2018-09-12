بوتين يدعو كيم جونغ أون إلى روسيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الأربعاء 12 أيلول/سبتمبر، عن استعداد السلطات الروسية لاستقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في أي وقت مناسب له.

فقد قال الرئيس الروسي: "نحن ندعوه. يمكن الحضور في أي وقت مناسب بالنسبة له".

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يتسلم رسالة من زعيم كوريا الشمالية ويستعد لتعيين لقاء جديد

كما أشار بوتين إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب أظهر الشجاعة السياسية، عندما قرر إجراء محادثات مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي، قائلا: "دون أي تشكيك، دون أي سخرية، من تصرفات الرئيس ترامب ، أعتقد أن نهجه مبتكر".

وشدد بوتين على ضرورة الضمانات الدولية لبيونغ يانغ، إضافة إلى الضمانات الأمريكية، المدعومة باتفاقات بين القوى النووية، بما في ذلك روسيا والصين.

وأضاف الرئيس بوتين: "في حال قبلت كوريا الشمالية بضمانات الولايات المتحدة فقط، سنكون سعداء بذلك، لكن هذا لن يحدث على الأرجح، فلنكن واقعيين. أعتقد أن الضمانات الدولية ستكون ملائمة أكثر هنا".