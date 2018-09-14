الكرملين: ردة فعل سخيفة من لندن على مقابلة بيتروف وبوشيروف مع "سبوتنيك" و"آر تي"

أكد الكرملين الروسي أن ردة فعل السلطات البريطانية على المقابلة التي أجرتها "سبوتنيك" و"آر تي" مع الشخصين الذين تشتبه لندن بتورطهما في "قضية سكريبال"، سخيفة.

© Photo / Capture d'écran/ RT الخارجية البريطانية تعلق على اعترافات بيتروف وبوشيروف حول قضية سكريبال

موسكو — سبوتنيك . صرح المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن ردة فعل السلطات البريطانية على المقابلة التي أجرتها "سبوتنيك" و"آر تي" مع الشخصين الذين تشتبه لندن تورطهما في "قضية سكريبال"، سخيفة، مؤكدا أنهما مواطنان اعتياديان لا يمثلان الدولة.

وتابع: "إتهام روسيا بالكذب بعد ظهور المقابلة مع مواطنين روسيين أمر سخيف، لأنهما مواطنان اعتياديان، ولا علاقة لهما بالدولة الروسية".

وأجرت رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" مارغاريتا سيمونيان مقابلة مع الروسيين بيتروف وبوشيروف، المتهمين من قبل لندن بتسميم سكريبال.

وقالت سيمونيان، أمس الخميس 13 أيلول/ سبتمبر: "نعم، لقد أجريت مقابلة معهما. وسيتم بثها قريبا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، يوم أمس الأول الأربعاء، أن السلطات الروسية تعرف هوية المشتبه بهما في قضية سكريبال.

وأعرب عن أمله بأن يظهرا في القريب العاجل ويقولا الحقيقة، مؤكدا أن ليس في القضية شيء إجرامي.

وأعلنت الخارجية البريطانية، امس الخميس 13 أيلول/ سبتمبر، أنها تعتبر المقابلة التي أجرتها رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" مع المشتبه بهما في قضية سكريبال، ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، مثالا آخر لـ"الكذب والتضليل" من قبل روسيا، مؤكدة أن المشتبه بهما في قضية سالزبوري، ضابطان في الاستخبارات العسكرية.