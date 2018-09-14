موسكو لا تنوي الرد على طلبات واشنطن إجراء تفتيش إضافي للمواقع الكيميائية

أكدت الخارجية الروسية أن موسكو لا تنوي تنفيذ بشكل أحادي أو حتى الرد على طلبات واشنطن غير القانونية لإجراء تفتيش إضافي للمواقع الكيميائية.

© Sputnik . Кирилл Каллиников زاخاروفا تقترح على ترامب إنهاء سباق التسلح بالتخلص من الترسانة الكيميائية الأمريكية

موسكو — سبوتنيك . أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا، أن موسكو لا تنوي تنفيذ بشكل أحادي أو حتى الرد على طلبات واشنطن غير القانونية لإجراء تفتيش إضافي للمواقع الكيميائية.

وقال الناطقة: "التنفيذ من جانب واحد أو حتى الاستجابة للمطالب غير القانونية والإنذارية لواشنطن التي تذهب إلى أبعد من أطر اتفاقية الأسلحة الكيميائية حول إجراء عمليات التفتيش إضافية في أراضي روسيا الاتحادية.. وعلى أساس هذا التشريع الأمريكي المحلي أو ذاك، فإننا، بطبيعة الحال، لا ننوي".