طوابير طويلة لاقتناء أسلحة الدفاع الجوي الروسية

أفاد نائب رئيس وزراء روسيا عن إقبال كبير في العالم على شراء أسلحة الدفاع الجوي من إنتاج روسيا.

وصرح يوري بوريسوف نائب رئيس الحكومة الروسية، بأن العالم يشهد اصطفاف الراغبين في الحصول على أسلحة الدفاع الجوي الروسية في طوابير طويلة لتوقيع صفقات شرائها.

وثمة إقبال كبير على شراء مختلف أسلحة الدفاع الجوي ابتداء بالصواريخ الصغيرة المحمولة على الكتف وانتهاء بمنظومات "إس-400" الجبارة.

© Sputnik . Vitaly Timkiv إطلاق صاروخ "إيغلا" المضاد للأهداف الجوية

وتخفر وسائط الدفاع الجوي الروسية اليوم سماء ما يزيد على 50 دولة.

وأشار نائب رئيس الحكومة الروسية لشؤون التصنيع العسكري إلى أن روسيا تخلت عن استخدام الدولار الأمريكي في تسوية المدفوعات الناجمة عن بيع المنتجات العسكرية إلى العديد من هذه الدول، وتتم المدفوعات بالعملات المحلية.

وأضاف أن صناع الأسلحة الروس تخلصوا، إلى جانب التخلي عن العملة الأمريكية، من الاعتماد على إلكترونيات دقيقة مستوردة من أمريكا في صناعة الصواريخ.