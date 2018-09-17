تنظيم الجناح الروسي في المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية في مصر "أيدكس 2018"

تنظم شركة "روس أوبورون إكسبورت" العرض الروسي المشترك في ‬المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "أيدكس 2018"، الذي تجري فعالياته في الفترة من 3 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2018، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وفي هذا السياق، صرح المدير العام لشركة "روس أوبورن إكسبورت" ألكسندر ميخييف: "إننا قبلنا بارتياح كبير دعوة وزارة الدفاع المصرية للمشاركة في أول معرض للأسلحة والمعدات العسكرية في هذا البلد. ويتيح المعرض لنا فرصة عظيمة لعرض المنتجات والتقنيات الروسية الجديدة في بلد، يعتبر شريكا عريقا، موثوق به. إنني واثق من أن معرض "أيدكس" له آفاق رائعة".

ويقام معرض "إيدكس 2018" تحت رعاية الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية عبد الفتاح السيسي . وسوف يشترك في المعرض ما يزيد عن 300 شركة عارضة.

ويساهم في الجناح الروسي أكثر من 10 شركات رئيسية للمنتجات العسكرية، وفقا لتوجه المعرض، إذ يضم مختلف المنتجات الهامة، بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى وجه الخصوص، سوف تعرض منتجاتها شركة "ألماس-أنتي" وشركة "مروحيات روسيا" وشركة "أورال فاغون زافود".

وأضاف ألكسندر ميخييف قائلا: "إن التعاون العسكري التقني بين روسيا ومصر يتطور بشكل إيجابي. إننا نتعاون في مجال واسع من أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية المخصصة لجميع نماذج القوات المسلحة، وتظهر في مجال تعاوننا دائما مشاريع جديدة متبادلة المنفعة".

وإلى جانب الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة النظامية يخصص في معرض "أيدكس" قسط كبير من الاهتمام لقنوات ووسائط مكافحة الإرهاب باعتباره التهديد الرئيسي في المنطقة.

وأشار ألكسندر ميخييف قائلا: "تساعد شركة "روس أوبورون إكسبورت" جمهورية مصر العربية بنشاط في تجهيز الوسائط الحديثة المتقدمة لمكافحة الإرهاب. وأثبتت المنتجات الروسية جودتها في التطبيق القتالي الفعلي في المنطقة في مواجهة الإرهابيين في سوريا وفي مصر. إننا نرى أن المنتجات التي نوردها، تلاقي ثقة كبيرة لدى قيادات وأفراد الأجهزة المصرية. ونأمل في التطور اللاحق للتعاون العسكري التقني بين بلدينا".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا ومصر تحتفلان في عام 2018 بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية. وللتعاون العسكري التقني بين الدولتين تاريخ طويل. وكانت مصر أول بلد في العالم العربي يشتري الأسلحة من الاتحاد السوفييتي وظلت خلال سنوات طويلة أكبر مشتر للأسلحة والمعدات العسكرية الروسية في المنطقة.