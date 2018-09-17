الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا توقعان اتفاقا بشأن نقل اليورانيوم

وقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا الاتحادية، اليوم الاثنين، اتفاق تنفيذ بشأن نقل اليورانيوم المنخفض التخصيب والمعدات اللازمة لعمل بنك اليورانيوم من هذه النوع التابع للمنظمة في كازاخستان.

فيينا — سبوتنيك. ووقع الاتفاق من الجانب الروسي، أوليغ كوزين، نائب المدير العام للخدمات اللوجستية في مؤسسة "تيخسناب إكسبورت"، ورئيس مشروع إنشاء بنك الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارك باسيت، وذلك على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي افتتح أبوابه اليوم في فيينا ويستمر لغاية يوم الجمعة المقبل.

وكان قد تم الإعلان في أستانا في 17-18 أيلول/سبتمبر 2015، خلال اجتماع لكبار المسؤولين في كازاخستان مع أعضاء "مجلس الحكماء"، ورؤساء سابقين للحكومة، وحائزين على جائزة نوبل، وكذلك كبار الشخصيات الدبلوماسية والسياسية السابقين، عن توقيع حكومة كازاخستان والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في آب/أغسطس من عام 2015 اتفاقية لإنشاء بنك اليورانيوم منخفض التخصيب على أراضي جمهورية كازاخستان، الذي تم افتتاحه فعلياً في شهر أغسطس 2018.