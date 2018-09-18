سوتشي... إيجاد حل مقبول لقضية شائكة في سوريا

التقى رئيسا روسيا وتركيا، في 17 سبتمبر/أيلول، لكي يبحثا الملف السوري.

وتركزت مباحثات بوتين وأردوغان وهما ضامنان رئيسيان لحل الأزمة السورية سياسياً، على العملية العسكرية ضد الإرهابيين في محافظة إدلب السورية.

يذكر أن الرئيس التركي مع تحرير إدلب من سيطرة المجموعات المسلحة الإرهابية، ولكنه ضد قيام الجيش السوري بشن عملية عسكرية واسعة من شأنها أن تُفقد تركيا السيطرة على هذه المنطقة.

وكان متوقعا أن يوضح اجتماع الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي في 17 سبتمبر موقفيهما ويساعد على إيجاد الحل الوسط.

وقالت صحيفة روسية إنه تم التوصل إلى اتفاق يتضمن حلاً يُرضي روسيا وتركيا.

وبحسب صحيفة "إزفستيا"، فإن الحل الذي تم الاتفاق عليه يتضمن أولاً إجراءات فصل المعارضة المعتدلة عن المجموعات الإرهابية والتي قد يصار إلى تصفيتها في وقت لاحق.

ثانيا، يتضمن الحل تحفيز العملية السياسية.

وقالت الصحيفة إن مهمة تحفيز العملية السياسية تُلقى في الغالب على عاتق الأتراك الذين يجب أن يقنعوا أكبر عدد ممكن من المسلحين بضرورة مفاوضة الحكومة السورية.

ورأت الصحيفة أن هذا الحل يستجيب لمصالح روسيا، مشيرة إلى أن بقاء الجنود الأتراك في محافظة إدلب يضمن امتناع تركيا عن القيام باتخاذ إجراءات تطرفية ضد الحكومة السورية.