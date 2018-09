انطلاق "عملية إدلب" في نوفمبر

وتم خلال اجتماع الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي الاتفاق على حل لمشكلة إدلب يتضمن، بدلا من العملية العسكرية الواسعة، إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول إدلب لمنع نشاط الإرهابيين.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation

قصف حشود المسلحين في ادلب