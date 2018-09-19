استدعاء "لادا" للخدمة العسكرية

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية للصحفيين إن الوزارة تجرب وتختبر سيارة "لادا فيستا كروس" التي تم تعديلها لاستخدام عسكري ميداني.

ويفترض أن تُسلَّم سيارات "لادا فيستا كروس" إلى الشرطة العسكرية.

© Sputnik . Press service of PAO AVTOVAZ سيارة "لادا فيستا كروس"

وقال جهاز الإعلام التابع لمجموعة "أفتوفاز" المصنعة لسيارات "لادا" إن المجموعة تتباحث مع وزارة الدفاع بشأن تسليم سيارات "لادا فيستا كروس" إلى الشرطة العسكرية.

وستكون النسخة العسكرية لسيارة "لادا فيستا كروس" ذات اللون الأخضر الداكن ومزودة بجهاز اتصال لاسلكي.

ويقول خبير السيارات إيغور مورجاريتو إن سيارة "لادا فيستا كروس" تصلح لكل الطرق سواء الطرق المعبدة أو الطرق الترابية.

وتتميز سيارة "لادا فيستا كروس" بسرعة كبيرة.

وتوجد في حوزة الشرطة العسكرية الروسية الآن سيارات "باتريوت" التي ينتجها مصنع روسي يقع في مدينة أوليانوفسك، وسيارات "فورد فوكوس" التي ينتجها مصنع روسي آخر يقع في مدينة فسيفولوجسك بريف مدينة سان بطرسبورغ.