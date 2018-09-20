إصابة خمسة أشخاص إثر تصادم حافلة ركاب بشاحنة صغيرة في أقصى شرق روسيا

أعلنت كبيرة مفتشي شرطة المرور بقسم إليزوفو التابعة لوزارة الداخلية الروسية في إقليم كامتشاتكا، أولغا زوبريتسكايا، اليوم الخميس، عن إصابة خمسة أشخـاص، بينهم طفل في الثانية من عمره، نتيجة اصطدام حافلة ركاب وشاحنة صغيرة في كاماتشكا.

كاماتشكا- سبوتنيك. وقالت زوبريتسكايا: "جراء الحادث أصيب أربعة ركاب: امرأة من مواليد عام 1978 وابنتها البالغة من العمر عامين، ورجل مواليد عام 1963، وامرأة أخرى مواليد عام 1969، فضلا عن ذلك أصيب راكب باص " تويوتا" لايت أيس، مواليد عام 1987"، مشيرة إلى أن "جميع المصابين تم فحصهم من قبل الأطباء الذين وصلوا إلى مكان وقوع الحادث".

ونقلت شرطة المرور عن سائق حافلة الركاب، قوله، إنه أثناء وقوع الحادث كان بداخل الحافلة 15 راكبا.

يذكر أن الحادث وقع، اليوم الخميس، على طريق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي — ميلكوفو.